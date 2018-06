Con la Notte della Cabbalà sabato 23 giugno a Roma si apre “Ebraica”, il festival internazionale di cultura

Sono passati undici anni e ora cambia nome. Si chiama “Ebraica” il Festival internazionale di cultura in programma a Roma dal 23 al 27 giugno tra via Arenula, lungotevere Cenci, il Museo ebraico, la Casina dei Vallati e l'Isola del Cinema. «La nostra dimensione essenziale è l'apertura in anni in cui si tende invece a chiusure. Aprirsi alla città, al Paese significa condividere e attivare canali di comunicazione, ovvero creare futuro», ha detto Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma, introducendo il programma del Festival curato Marco Panella, Ariela Piattelli e Raffaella Spizzichino. “Ebraica” si apre e si chiude su due casi storici, quello del rapimento di Edgardo Mortara, su cui ha annunciato da tempo un progetto Steven Spielberg e che sarà ricostruito da una narratrice di noir come Franca Leosini, con Davide Kertzer e Serena Di Nepi, e quello di Moretto, il pugile antifascista Pacifico Di Consiglio che non chinò la testa dopo le leggi razziali, al quale dedica uno spettacolo Antonello Capurso con Ludovico Fremont e Micol Pavoncello.



Il via sabato 23 giugno con la “Notte della Cabbalà” e l'inaugurazione della mostra “Donne straordinarie - 1948 nascita di una nazione” al Palazzo della Cultura. A seguire, un appuntamento che segna l'inizio della collaborazione del festival con l'Accademia di Santa Cecilia: il Trio Dmitrij per una “Jewish jazz story” con contaminazioni klezmer di Shostakovic e Leonard Bernstein. Domenica 24 il consueto sguardo sul cinema vedrà la partecipazione del regista israeliano Shemi Zarhin con Alessandro D'Alatri. Poi un laboratorio per bambini e la prima di una serie di riflessioni sul concetto di tempo, qui legato alla Torà con il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni. Lunedì appuntamento teatrale con “Dicono della mia terra”, basato su pagine su Israele tratte dai grandi autori della letteratura che vanno da Amos Oz a Eshkol Nevo con la partecipazione di Maria Rosaria Omaggio e Pino Quartullo con le musiche dal vivo di Oscar Bonelli e i suoi strumenti rari e antichi.



Martedì 26 alle 19 un appuntamento culinario sui sapori kosher partendo da un libro che raccoglie storie e ricette di 400 donne italiane di famiglie arrivate da altri Paesi. Alle 22 lo spettacolo “Donne israeliane tra arte e letteratura” a cura di Orly Noa Rabinyan con Ketty Di Porto. Mercoledì 27 si chiude con una riflessione sul complesso sistema di certificazioni alimentari ebraiche: “Kosher, Halal e bio: regole e mercati”. Il programma completo del festival su www.ebraicafestival.it.







