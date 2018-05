Effetto Cannes: "Dogman" secondo al box office dietro "Deadpool 2"

di Gloria Satta

I supereroi di "Deadpoool 2" sono imbattibili ma "Dogman" di Matteo Garrone, forte del premio conquistato a Cannes dal protagonista Marcello Fonte, prosegue la sua marcia inarrestabile. E va fortissimo "Loro", il dittico di Paolo Sorrentino dedicato a Berlusconi. Nel week end che ha assistito alla fine del Festival più importante del mondo, dietro "Deadpool 2" e i suoi 3.806.943 euro si piazza "Dogman" che totalizza 566.442. Terzo posto per "Loro 2", arrivato a 1.999.916 mentre "Loro 1", in settima posizione nella top ten, ha incassato finora 4.004.925. Al quarto posto "Avengers: Infinity War" si attesta a 18.121.529, seguiro da "Show Dogs - entriamo in scena" (1.014.233) "Arrivano i prof" (1.890.002), "Famiglia allargata" (102.324), "Le meraviglie del mare" (96.992), "Parigi a piedi nudi" (84.054).

