Sarà l’omaggio al cinema di Carlo e Enrico Vanzina l’evento centrale della quarta edizione di Presente Italiano, festival interamente dedicato alla produzione nazionale, che si terrà dall’11 al 18 ottobre a Pistoia in vari luoghi della città, per la direzione artistica di Michele Galardini. Il festival è promosso dall’associazione culturale PromoCinema, è sostenuto per il terzo anno da Conad ed è inoltre risultato tra i progetti vincitori del bando Cultura 2018 promosso dalla Fondazione Caript.



Il festival prosegue la sua ricognizione della piccola e media distribuzione cinematografica nazionale, presentando, anche quest’anno, 6 film in concorso, usciti tra settembre 2017 ed agosto 2018. La manifestazione presenterà un cartellone di eventi ampio, dove trovano posto la fiction, il documentario, la sperimentazione ma anche i cortometraggi e l’animazione. Otto giorni di incontri, proiezioni, eventi speciali: un vero e proprio festival costruito all’interno del centro città ma che abbraccia soggetti, associazioni e luoghi dislocati su tutto il territorio comunale. ( «La città - ha detto Galardini - comincia a conoscerci e a sostenere questo progetto nato all’interno delle mura e deciso a radicarsi sempre più in profondità. Il cinema italiano ha vissuto un’ottima annata e noi ne raccogliamo i frutti, piantiamo nuovi semi e presentiamo al pubblico quello che, secondo noi, è uno sguardo attento e curioso nei confronti della piccola e media produzione contemporanea. La tre giorni vanziniana sarà l’occhio di un ciclone che porterà a Pistoia autori del presente e del futuro e film a volte piccolissimi ma straordinari di cui il pubblico, sono certo, si innamorerà»). Quest’anno l’omaggio al cinema italiano sarà dedicato a Carlo ed Enrico Vanzina con una selezione di 6 titoli scelti proprio dai due registi/sceneggiatori assieme a Rocco Moccagatta (Film Tv) e Claudio Bartolini (Nocturno). Tra le proiezioni, appuntamento imperdibile, con “Sapore di mare”, cult della commedia anni ‘80 interpretato, tra i tanti, da Jerry Calà, Marina Suma, Christian De Sica e Virna Lisi, di cui verranno celebrati i 35 anni dall’uscita in sala.





