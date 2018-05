E' morto Ermanno Olmi: il grande regista aveva 86 anni

È morto ad Asiago il regista Ermanno Olmi. Aveva 86 anni, era nato il 24 luglio 1931 a Bergamo. Regista autodidatta, pioniere nel campo del documentario, creatore di un linguaggio personale e fuori da ogni schema fin da opere come «Il tempo si è fermato», «I recuperanti» e la «Circostanza», sperimentatore incessante ha portato per la prima volta al cinema il dialetto come lingua («L'albero degli zoccoli») e i grandi miti della tradizione cristiana («Cammina cammina»).



Il regista si è spento circondato dalla famiglia: la moglie Loredana e i figli Elisabetta, Fabio ed Andrea. Secondo quanto riporta la stampa locale, il regista aveva espresso il desiderio di trascorrere il suoi ultimi giorni di vita nella casa di Contrada Val Giardini di Asiago ma la morte sarebbe sopraggiunta prima che la famiglia potesse organizzare il trasporto per esaudire la sua volontà.

Olmi è morto nella notte di domenica all'ospedale di Asiago. Lottava da tempo contro una grave malattia, ed era stato ricoverato d'urgenza venerdì scorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA