Ermanno Olmi, funerali in forma strettamente privata

Si svolgeranno in forma strettamente privata, come desiderava, i funerali di Ermanno Olmi, morto oggi a 86 anni. La decisione è in linea con una vita piena di affetti e amicizie ma riservata. Lo fa sapere l'ufficio stampa, sottolineando che il regista dell'Albero degli Zoccoli si è spento assistito dall'affetto di moglie e figli.



