di Gloria Satta

Nell'ultimo week end, che ha registrato il calo di spettatori rispetto all'anno scoso, la coppia da Oscar Penélope Cruz-Javier Bardem domina il box office: "Escobar - il fascino del male" è infatti in testa alla top ten degli incassi con 956.710 euro. Al secondo posto si piazza "Rampage - furia animale" (2.017.900), seguito dalla commedia "Io sono tempesta", protagonista Marco Giallini (1.254.447) e da un'altra commedia italiana, "Il tuttofare" con un grande Sergio Castellitto (189.088).

La top ten prosegue con "Ghost Stories" (185.792), il kolossal futuristico di Spielberg "Ready Player One" (arrivato a 4.653.510), "Nella tana dei lupi" (2.040.266), la new entry "Molly's Game" con Jessica Chastain (160.198), "I segreti di Wind River" (1.019.332), il cartoon "Slerlock Gnomes" (458.606).

