Cannes, 10 minuti di applausi per il film di Alice Rohrwacher: la sorella Alba si commuove. E irrompe Benigni

Dieci minuti di applausi a Cannes per "Lazzaro felice" di Alice Rohrwacher. Il film, primo italiano del programma in competzione per la Palma d'Oro, è stato accolto molto calorosamente al Grand Theatre Lumiere di Cannes. Alba Rohrwacher, che è nel cast del film, si è commossa durante il tributo della sala. Anche all'uscita del cast dalla proiezione ci sono stati applausi ripetuti. Ad accompagnare il film, seppure in disparte, anche Roberto Benigni, marito di Nicoletta Braschi, che ha uno dei ruoli principali nella storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA