Dal 20 al 28 luglio il Giffoni Film Festival con cento opere valutate da 5601 giurati tra i 3 e i 18 anni

Cento opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni: sono alcune delle cifre della 48/a edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio nella splendida cornice di Marina D'Arechi a Salerno, presentata stamane dal direttore Claudio Gubitosi. Al più importante appuntamento per ragazzi del mondo è atteso un pubblico di oltre 250.000 persone. Tra le anteprime il nuovo film della Marvel “Ant-man and the Wasp”, con gli attesissimi protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. “Gli Incredibili 2” sarà tra i protagonisti del Festival con una proiezione speciale in lingua originale prevista sabato 21 luglio. Il parterre degli ospiti istituzionali, impegnati nelle masterclass, spazia dal vicepremier Luigi Di Maio al presidente della Camera Roberto Fico, dai ministri Costa e Bonisoli al presidente di Confindustria, Boccia.



Durante la presentazione Gubitosi ha rivolto un saluto ai ragazzi thailandesi e ai loro soccorritori. «Sono loro i campioni del mondo - ha detto - da Giffoni mandiamo il nostro grazie a quelle persone meravigliose». Gubitosi parla di Giffoni come un appuntamento che fa parte della «Famiglia Italia che si ritrova ogni anno a luglio a rappresentare una delle più belle storie del nostro Paese». Un'edizione molto attesa perché è da qui che inizia il percorso che porterà nel 2020 alla 50esima edizione. Tra le 100 opere in concorso i temi spaziano dai conflitti generazionali alla diversità, fino a bullismo, migrazioni, sentimenti, dubbi, adolescenza, crescita personale, nelle 8 sezioni competitive che richiamano a Giffoni 5601 giurati dai 3 ai 18 anni (mille più dell'anno scorso) provenienti da 52 Paesi del mondo.



