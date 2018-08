Clooney, finite a Cinecittà le riprese di “Catch 22". Il divo: «Felice degli Studios»

Sono terminate negli studi di Cinecittà, le riprese di “Catch 22”, la miniserie tv di George Clooney, adattamento del romanzo di Joseph Heller (pubblicato in Italia con il titolo “Comma 22”), un classico della letteratura contemporanea americana sull’assurdità delle guerre.



Al termine delle riprese, nel ringraziare tutti i collaboratori, Clooney ha dichiarato: «Sono felice di aver lavorato qui a Cinecittà, e in Italia, con voi che siete stati una fantastica troupe. Abbiamo fatto un gran film, anche perché qui abbiamo fatto diventare facili tutte le cose che sembravano difficili. Abbiamo lavorato bene, come una grande famiglia». A riportare le parole del divo statunitense, in una nota, è il presidente e amministratore delegato di Istituto Luce Cinecittà, Roberto Cicutto. «Esattamente un anno fa George Clooney è intervenuto durante la Mostra del Cinema di Venezia al cocktail della Hollywood Foreign Press ospitato nello stand di Istituto Luce Cinecittà all’hotel Excelsior al Lido. In quell’occasione - ricorda Cicutto - con la consueta amabilità e attenzione verso il nostro paese, mi disse che sapeva di una nuova “renaissance degli Studios” e che sarebbe tornato presto a girare a Cinecittà. Ha mantenuto la promessa e ieri sono finite le riprese della serie “Catch 22”».



Le parole di Clooney sono «un grande riconoscimento del lavoro che da un anno stiamo facendo per ridare al mondo una Cinecittà efficiente, bella e unica nel panorama degli studios cinematografici», afferma Cicutto che conclude affermando: «Voglio ringraziare di cuore, anche a nome di tutti coloro che lavorano a Istituto Luce Cinecittà, George Clooney, i produttori, la troupe e il produttore esecutivo Enzo Sisti per la fiducia che ci hanno accordato e per il sentimento di amicizia con cui hanno lavorato nel nostro Paese».

