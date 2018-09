Gina Lollobrigida sta meglio: dimessa dal Sant'Eugenio

Gina Lollobrigida sta bene ed è stata dimessa. Lo ha reso noto la conduttrice Eleonora Daniele, che ha aperto la puntata odierna di Storie Italiane su Rai1 con la notizia delle dimissioni dall'ospedale della Lollobrigida, ricoverata domenica scorsa al Sant'Eugenio di Roma per un lieve malore.



