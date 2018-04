Gwyneth Paltrow: «Finalmente ora ho una relazione adulta»

«Per la prima volta ho una relazione adulta» Gwyneth Paltrow mette a nudo la sua la vita privata in un'intervista al “Sunday Times”, rivelando dettagli intimi della sua relazione con il regista e produttore Brad Falchuk.

«A volte mi mette a disagio - ha spiegato - perché richiede un livello di intimità e comunicazione con cui non mi ero confrontata prima».



Ha poi aggiunto che agli inizi della loro storia si sentiva incapace e l'intimità la spaventava. Prima del matrimonio decennale con il frontman dei Coldplay Chris Martin, con il quale ha avuto due figli, Paltrow (45 anni) ha avuto relazioni con Ben Affleck e Brad Pitt. Ha annunciato il suo fidanzamento con Falchuk (47 anni) lo scorso gennaio. «In passato - ha detto ancora - sono stata con uomini che avevano problemi di intimità e mi dicevo è lui quello che ha problemi e in qualche modo alcune delle relazioni erano fatte per tenermi fuori dall'intimità».

