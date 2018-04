"Haiku sull'albero del prugno", Dacia Maraini e il film sulla prigionia in Giappone della sua famiglia

Serata evento promossa da Roberto Coin il 2 maggio alle 20.30 al cinema Farnese Persol di Roma per il doc Haiku sull’albero del Prugno di Mujah Maraini-Melehi. Con la regista alla serata prenderanno parte Dacia e Toni Maraini che incontreranno il pubblico al termine della proiezione.



Il documentario è un viaggio nella memoria della famiglia Maraini che ripercorre un frammento di storia collettiva. Attraverso il film la regista rilegge in chiave di documento storico le vicende dei nonni Topazia Alliata e Fosco Maraini che, giunti in Giappone nel 1938, furono internati nel 1943 in un campo di prigionia a Nagoya, insieme alle figlie Dacia, Yuki e Toni, a seguito del loro rifiuto di aderire alla Repubblica di Salò. A rendere più intensa la narrazione, le musiche originali del Premio Oscar Ryuichi Sakamoto e le scenografie - ispirate al teatro di schermi giapponese dogugaeshi - realizzate da Basil Twist, tra i più grandi master-puppeteer del mondo e vincitore negli Stati Uniti del prestigioso MacArthur Genius Grant, è stato appena insignito dell’importante Rome Prize all’American Academy in Rome.Il film ripercorre i lunghi mesi di prigionia della famiglia attraverso le intense pagine del diario che Topazia - scomparsa nel novembre 2015 all’età di 102 anni - scrisse e custodì segretamente durante i mesi di reclusione. Sua nipote Mujah rilegge oggi quelle pagine insieme alla madre Toni: «Haiku on a Plum Tree è un viaggio personale – come nipote, figlia e madre – alla ricerca del mio passato e di un lascito familiare collettivo. Un percorso di comprensione e riconciliazione attraverso le generazioni». Materiali fotografici e documenti di archivio inediti, interviste e testimonianze dirette restituiscono allo spettatore una realtà vivida, già in parte nota a quanti hanno avuto l’opportunità di leggere gli scritti della famiglia Maraini.Haiku sull' Albero del Prugno scritto da Mujah Maraini–Melehi e Deborah Belford de Furia vanta le musiche di Ryuichi Sakamoto che ne ha composto il tema originale Italian Ainu. Le scenografie e le marionette sono di Basil Twist. Direttore della fotografia è Maura Morales Bergmann, il montaggio è di Letizia Caudullo. Il film è prodotto da Maurizio Antonini e Mujah Maraini–Melehi, una produzione Interlinea Film e Haiku Film con il contributo del MiBACT– Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale Cinema, della Regione Lazio, con il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura Tokyo, con la collaborazione del Gabinetto G.P. Vieusseux, e dell’Archivio Alinari.Il doc è reduce da un tour internazionale che lo ha visto di recente il 19 Aprile a New York all’Independent Film Center NYC nella sezione Stranger than Fiction Docs dove è stato presentato con successo.

