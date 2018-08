Tutta la magia di Harry Potter in una mostra a New York. “Harry Potter: A History of Magic” aprirà alla Historical Society il prossimo cinque ottobre e fino al 27 gennaio del 2019 offrirà ai visitatori un’occasione unica per vedere da vicino tesori come libri rari, manoscritti, oggetti magici provenienti, tra l’altro, dalle collezioni della British Library nonché della stessa J.K. Rowling, la scrittrice inglese che nel giugno del 1997 pubblicò “Harry Potter e la pietra filosofale”, il primo dei sette volumi della saga.



In occasione del 20mo anniversario della pubblicazione negli Stati Uniti del primo romanzo, sarà in mostra anche la copertina disegnata da Brian Selznick, lo scrittore e illustratore americano autore del libro “Le invenzioni di Hugo Cabret” (2007). “Harry Potter: A History of Magic” presenterà anche alcuni costumi e modelli di set utilizzati per il musical di Broadway “Harry Potter e la maledizione dell’erede”. Il dramma è ambientato una ventina di anni dopo il romanzo “Harry Potter e i Doni della Morte”. La doppia piece ha vinto nel 2018 il Tony Award per la migliore opera teatrale.

