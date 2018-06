di Gloria Satta

I dinosauri di "Jurassic World: il regno distrutto" conquistano il box office con 3.704.215 euro, seguiti da "Solo: a Star Wars Story" che totalizza 3.838.715: anche in Italia, come negli Usa, si tratta di un magro risultato rispetto alle aspettative. Terza posizione in classifica per i supereroi di "Deadpoool 2" (6.721.053), quarta per "La truffa dei Logan" (580.948). Quattro i film italiani entrati nella top ten: al quinto e sesto posto troviamo i due premiati di Cannes, rispettivamente "Dogman" arrivato a 2.226.563 e "Lazzaro felice" (302.136). "Malati di sesso" è al nono posto con 76.474 e "Tito agli alieni" al decimo (68.500). Settimo per l'horror "Prey al Night: The Strangers" (426.584) e ottavo per "Tuo, Simon" (371.040).

