Cinema, in sala primo nella hit “Avengers: Infinity War”

Molte conferme tra i primi posti della classifica del box office italiano: in prima posizione si conferma il blockbuster Disney che riunisce i supereroi Marvel, “Avengers: Infinity War”, che incassando altri 2 milioni 775 mila euro ne raggiunge quasi quindici e mezzo in totale con una media di 3.043 euro su 912 sale. Al secondo posto resta “Loro 1”, prima parte dell’opera di Paolo Sorrentino con il Silvio Berlusconi interpretato da Toni Servillo, che guadagna 803 mila euro per un totale di 3 milioni 180 mila.



Al quarto “Escobar - Il Fascino del Male” con Javier Bardem e Penelope Cruz. Tratto dalle memorie dell’ex reporter Virginia Vallejo che fu intervistatrice e amante del signore colombiano della cocaina, il film di Fernando Leon de Aranoa ha messo via altri 439 mila euro nel fine settimana e 2 milioni 929 mila complessivi. Esordisce terzo “Arrivano i prof” di Ivan Silvestrini con Maurizio Nichetti, Claudio Bisio, Lino Guanciale e Giusy Buscemi che incassa 741 mila euro nel fine settimana 1 milione 117 mila nei 6 giorni. Al quinto posto c’è “Game Night - Indovina chi muore stasera?” (con Jason Bateman e Rachel McAdams), al sesto “L’Isola dei Cani” (film d’apertura alla scorsa Berlinale di Wes Anderson), al settimo “A Beautiful Day” (ultimo film in concorso a Cannes nel 2017), al decimo l’autobiografico “Cosa dirà la gente” della regista Iram Haq.



In ottava posizione “Rampage” con Dwayne Johson e Naomie Harris, film tratto dall’omonimo videogioco degli anni ‘80, che ha messo a segno 91 mila euro toccando 2 milioni 601 mila in 4 settimane. Nono “Tu mi nascondi qualcosa”, la commedia corale di Giuseppe Loconsole con Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum, Rocco Papaleo: l’incasso è poco più di 90 mila euro per un totale di 441 mila in 4 settimane. Nel complesso gli incassi totali sono stati di 6 milioni 548 mila euro con un -30% rispetto allo scorso week end e un +8.92% rispetto all’analogo periodo di un anno fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA