Fahrenheit 451, Ingmar Bergman e Jane Fonda tra film e docu da Cannes a Sky Cinema

“Fahrenheit 451” e i doc su Bergman e Jane Fonda saranno presentati in anteprima al prossimo Festival di Cannes e sono attesi nel corso dell’anno in esclusiva per l’Italia su Sky Cinema e Sky Arte. “Fahrenheit 451”, il film Hbo tratto dall’omonimo libro fantascientifico di culto scritto da Ray Bradbury con protagonisti Michael B. Jordan e Michael Shannon, sarà trasmesso in prima tv esclusiva su Sky Cinema venerdì 29 giugno. Alla regia Ramin Bahrani che figura anche tra i produttori esecutivi assieme al protagonista Michael B. Jordan. Il titolo del famoso romanzo rappresenta la temperatura alla quale bruciano i libri in un futuro tenebroso e inquietante dove non è concesso leggere. Ed è proprio il protagonista, un giovane vigile del fuoco di nome Guy Montag (interpretato da Michael B. Jordan), ad avere il compito di bruciare tutti i libri e i documenti che si ritiene possano trasmettere conoscenza e causare problemi all’ordine pubblico.



Il documentario “Bergman 100: la vita, i segreti, il genio (Bergman: A Year In A Life)”, di Jane Magnusson, si sviluppa come un’indagine alla scoperta della vita di Ingmar Bergman, addentrandosi nei meandri della psiche tanto complessa quanto creativa del regista svedese, considerato uno dei più grandi della storia del cinema. Un viaggio appassionante che racconta anche gli aspetti più privati e sconosciuti del grande regista, che ebbe cinque mogli, innumerevoli amanti e nove figli, di cui non ricordava l’anno di nascita. Il doc sarà trasmesso in prima tv esclusiva su Sky Arte a luglio, in occasione della ricorrenza dei 100 anni dalla nascita di Bergman, in collaborazione con Bim Distribuzione. “Jane Fonda in five acts”, il documentario Hbo verrà presentato nella sezione Cannes Classics e racconta la vita di una vera e propria icona del cinema e della cultura americana, attrice pluripremiata da sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti civili delle donne e in difesa della comunità afroamericana.



Diretto da Susan Lacy - vincitrice di 14 Emmy per la serie American Masters e già regista del documentario Hbo Spielberg - il docufilm racconta Jane Fonda rappresentandola nella sua essenza: magnetica, coraggiosa eppure vulnerabile. Sarà trasmesso in prima tv esclusiva su Sky Cinema il prossimo autunno.

