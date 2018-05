Cannes, ecco tutti gli italiani in gara: tra film e documentari

Il cinema italiano ritorna protagonista al Festival di Cannes (8-19 maggio) in un’edizione di svolta con nuove regole e un nuovo contesto (sarà tra l’altro l’anno del #metoo con la questione gender gap nello spettacolo e la lotta alle molestie sessuali). Ben sette titoli tra lungometraggi e corti, più alcune coproduzioni e un simbolo come “Ladri di Biciclette”, presentato a Cannes Classics restaurato a 70 anni dal capolavoro di De Sica. La sorpresa last minute di “Loro” di Paolo Sorrentino (il 2 del film su Silvio Berlusconi e la sua corte sarà in sala dal 10 maggio e si era ipotizzata una proiezione speciale il 9) non si è concretizzata («Cannes - ha detto il regista a Variety - non è un autobus di cui hai bisogno per ottenere un pass a lungo termine per andare avanti ogni volta») ma questa è rimasta una delle poche amarezze per la squadra italiana in partenza per la Croisette. Eccoli sezione per sezione: Concorso: “Lazzaro Felice” di Alice Rohrwacher (domenica 13 maggio), “Dogman” di Matteo Garrone (mercoledì 16). Un Certain Regard: “Euforia” di Valeria Golino (martedì 15 maggio). Quinzaine des Realisateurs: “Troppa Grazia” di Gianni Zanasi, “La strada dei Somouini” di Stefano Savona; il corto di Marco Bellocchio “La Lotta”, una storia lungo il fiume Trebbia durante la seconda guerra mondiale. Cinefondation: il cortometraggio “Così in terra”, realizzato da un allievo del Centro Sperimentale di Cinematografia, Pier Lorenzo Pisano invitato alla Cinefondation.

