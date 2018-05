Jerry Lewis, i denti falsi del comico all'asta a 4 mila dollari

Un uomo, un artista, che nella vita ha fatto divertire migliaia di persone. E anche ora che non c'è più, Jerry Lewis non smette di far sorridere. A meno di un anno dalla scomparsa del comico americano, morto il 20 agosto scorso a Las Vegas all'età di 91 anni, parte dei suoi beni saranno messi all'asta.



Lo ha annunciato la casa d'aste Julien's, specificando che tra i pezzi offerti ci sono orologi, regali firmati da colleghi come Dean Martin e Sammy Davis Jr, e i costumi del film del 1963 "Le folli notti del dottor Jerryll" (The Nutty Professor), compreso un assortimento di denti falsi usati da Lewis nella pellicola, stimati 4.000 dollari. Fra i pezzi di maggior valore un orologio d'oro Cartier degli anni '60 il cui valore stimato è di 35.000 dollari

