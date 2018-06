Johnny Depp magrissimo e irriconoscibile: la foto preoccupa i fan

Una foto che ritrae un Johnny Depp magrissimo preoccupa i fan dell'attore. Il divo posa accanto a una giovane estimatrice e appare notevolmente più magro delle ultime recenti apparizioni. La foto è stata scattata a San Pietroburgo. Depp, 54 anni, si trova in Russia per suonare insieme alla sua band, "The Hollywood Vampires". Il cambiamento è così radicale da aver fatto pensare a più di un fan che l'attore possa essere malato o che comunque non stia passando un buon momento.



