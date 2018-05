Kasia Smutniak: «Per recitare nuda ho battuto il drago» Guarda videointervista - di A. Moretti

di Andrea Scarpa

Balla, seduce, pianifica. Ed è sempre a disposizione del suo Lui. In Loro 1 e 2, il nuovo doppio film di Paolo Sorrentino, Kasia Smutniak - polacca, 38 anni, da 20 in Italia, due figli dallo scomparso Pietro Taricone e dal produttore Domenico Procacci - è Kira, personaggio di fantasia ispirato in parte a Sabina Began, l’Ape Regina delle cene eleganti di Berlusconi. Guarda la videointervista - di Alvaro Moretti Una prova d’attrice che, per tanti motivi, ha lasciato un segno. Poco fa ha detto che di normale...

