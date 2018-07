La moglie di Polanski declina l'invito dell'Academy: «Inaccettabile ipocrisia»

L’attrice francese Emmanuelle Seigner ha rifiutato l’invito a diventare membro dell’Academy degli Oscar accusandola di «intollerabile ipocrisia». La sua presa di posizione è stata affidata ad una lettera aperta sul giornale francese Le Journal du dimanche, alcune settimane dopo l’espulsione dall’Academy del marito Roman Polanski, cacciato per un episodio di violenza su una tredicenne in Usa nel 1977, sull’onda dello scandalo Weinstein e del movimento #Metoo. Una decisione che il cineasta ha impugnato.



«Sono sempre stata una femminista. Ma come posso ignorare il fatto che alcune settimane fa l’Academy ha espulso mio marito, Roman Polanski, nel tentativo di placare lo spirito dei tempi. La stessa Academy che nel 2002 gli conferì l’Oscar per "Il pianista"! Un caso curioso di amnesia!», scrive l’attrice nella sua lettera. «L’Academy pensa probabilmente che io sia un’attrice sufficientemente senza spina dorsale e arrampicatrice sociale da dimenticare che sono sposata da 29 anni con uno dei più grandi registi del mondo», sottolinea ancora.

