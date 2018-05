Léa Seydoux rivela: «Io maltrattata sul set di “La vita di Adele”»

Per Léa Seydoux c’è ancora «del lavoro» da fare sulla «solidarietà fra le donne» nel cinema: in un’intervista al settimanale Elle, l’attrice francese, quest’anno nella giuria del 71mo Festival di Cannes, racconta di essere stata «maltrattata» sul set de “La vita di Adele”, ma che alcune colleghe le hanno consigliato di «tenere la bocca chiusa» se voleva «continuare a lavorare». L’attrice, che auspica una svolta sull’«eguaglianza di compenso fra attori e attrici», sottolinea però l’importanza della solidarietà fra donne dopo la bufera che ha investito il produttore americano Harvey Weinstein per le molestie alle attrici.



«In Francia - dice la Seydoux - ci sono state troppe voci discordanti sull’argomento quest’inverno, e non mi stupisce troppo. Quando, cinque anni fa, dissi che Adele Exarchopoulos ed io eravamo state maltrattate sul set de “La vita di Adele”, attrici note mi hanno criticata, e ci è stato consigliato di chiudere la bocca se volevamo continuare a lavorare». Lo scorso ottobre, l’attrice era venuta allo scoperto accusando Weinstein di aver tentato di baciarla durante un appuntamento in una stanza d’albergo per discutere di un suo ruolo.

