Il Premio Robert Bresson 2018 va a Liliana Cavani e sarà consegnato in occasione della 75ma Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia (29 agosto - 8 settembre 2018). La regista, prima donna ad essere insignita del Bresson, lo riceverà dalla Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS) e dalla Rivista del Cinematografo nel corso di una cerimonia che si terrà al Lido di Venezia presso lo Spazio FEdS (Sala Tropicana 1) dell’Hotel Excelsior.



Il Premio Robert Bresson è stato istituito nel 1999 e viene assegnato ogni anno al regista che abbia dato testimonianza con il suo lavoro del difficile percorso di ricerca del significato spirituale dell’esistenza. È patrocinato dal Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e dal Pontificio Consiglio della Cultura. Nelle precedenti edizioni è stato attribuito a Giuseppe Tornatore, Manoel de Oliveira, Theo Angelopoulos, Krzysztof Zanussi, Wim Wenders, Jerzy Stuhr, Zhang Yuan, Daniel Burman, Walter Salles, Aleksandr Sokurov, Mahamat Saleh-Haroun, Jean-Pierre e Luc Dardenne, Ken Loach, Amos Gitai, Carlo Verdone, Mohsen Makhmalbaf e Andrei Konchalovsky.



Nel 2017 ha ricevuto il riconoscimento Gianni Amelio. Quest’anno il premio è stato creato da Damiani e Venini, che l’hanno realizzato per la Fondazione Ente dello Spettacolo, di cui saranno main partner in occasione della Mostra del Cinema, a conferma di una tradizione che da sempre lega due eccellenze dell’artigianalità italiana al mondo della settima arte.

