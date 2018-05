Luca Argentero: «Rifarei tutto, anche il Grande Fratello. E ora (forse) un figlio»

di Filippo Bernardi

Capello sfibrato, viso segnato, occhi a mezz'asta: in Hotel Gagarin, la commedia di Simone Spada da ieri nelle sale, Luca Argentero sveste i panni del bello da morire e indossa quelli del cosiddetto fattone. Maglioni a righe, spinello sempre in bocca: il fascino ne risente un po' ma meglio non dirglielo perché il ragazzo - o meglio: l'uomo, visto che ha appena compiuto 40 anni - se ha un difetto è quello (per sua stessa ammissione) di essere permaloso. Brutto difetto... «Sì, ma ci sto lavorando: cerco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO