"Maleficent 2", Angelina Jolie torna ad essere la strega cattiva

Un paio di selfie sul set a Londra di Elle Fanning che scherza con una raggiante Angelina Jolie "photobomber" (chi "entra" volutamente, per scherzo nella fotografia di un altro) in accappatoio, occhiali scuri e copricapo di scena, hanno annunciato al mondo via social l’inizio delle riprese di "Maleficent 2", seguito diretto da Joachim Ronning (Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar) del primo capitolo live action Disney del 2014.



Il film rielaborando i personaggi de La bella addormentata del bosco, puntava l’attenzione sulla strega Malefica che, non invitata alla festa per il battesimo della principessa Aurora, decide di lanciare sulla piccola una maledizione. Una variazione sul tema classico che ha conquistato il pubblico, con oltre 750 milioni di dollari nel mondo.



Angelina Jolie comunque è di casa nel mondo delle favole. Infatti l’attrice darà la voce a Stella, elefante coprotagonista in The one and only Ivan, trasposizione animata firmata da Thea Sharrock dalla storia per bambini di K. A. Applegate su un gorilla che insieme all’amica pachiderma cerca di mettersi alle spalle il passato e fuggire dalla cattività.



Inoltre Angelina Jolie interpreterà la madre di Peter Pan e Alice nel Paese del paese della meraviglie (immaginati come fratelli) in "Come Away" di Brenda Chapman, regista premiata con l’Oscar al miglior film d’animazione per il disneyano Brave. Come Away è ideato come una sorta di prequel alle favole create da J.M Barrie e Lewis Carroll. Nel cast anche David Oyelowo nel ruolo del padre dei due bambini.



Tornando alla strega di Maleficent, l’attrice aveva spiegato durante il lancio del primo film che «era il mio personaggio Disney preferito, quando ero bambina. Ero terrorizzata da lei, ma ne ero anche molto affascinata. Era elegante e aggraziata, eppure era così crudele. Ero una ragazzina molto introversa.



Sono cambiata crescendo e girando il mondo. Ho visto tante persone soffrire e questo mi ha fatto riflettere sulle mie presunte sofferenze. Mi ha fatto mettere le cose in prospettiva». In questo secondo capitolo con Elle Fanning, coprotagonista nel ruolo di Aurora, c’è anche la new entry di Michelle Pfeiffer nei panni della Regina Ingrith e fra gli altri, Chiwetel Ejiofor , Ed Skrein, Robert Lindsay e Harris Dickinson. Stando alla sinossi ufficiale diffusa dalla Disney, la storia è ambientata diversi anni dopo il primo capitolo. Si continua a esplorare il complesso rapporto tra Malefica e la futura Regina, mentre formano nuove alleanze e affrontano nuovi avversari per proteggere la brughiera e le creature magiche che la abitano.



In "Come Away" invece si immaginano Peter e Alice come fratello e sorella prima che approdino rispettivamente all’Isola che non c’è e al Paese delle meraviglie. Quando il loro fratello maggiore muore in un tragico incidente i due bambini si impegnano a cercare di salvare i genitori dalla spirale di disperazione in cui sono precipitati, fino all’essere costretti a scegliere tra la propria casa e l’immaginazione. Sarà il punto di partenza dei loro straordinari viaggi. «Angelina e David - ha spiegato Brenda Chapman a Deadline - porteranno una bella alchimia e profondità a questa storia, offrendo al pubblico una boccata d’aria fuori dal prevedibile».

