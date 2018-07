Belardi, produttore di "Perfetti sconosciuti": «Le mie Notti Magiche inseguendo un film»

di Alvaro Moretti



Marco Belardi ha uno sguardo bambino, lo sguardo del bambino che chiedeva alla mamma: «Visto che andiamo da nonna, che abita lì, mi porti a Cinecittà». E la sua storia di enfant prodige del cinema italiano, produttore di grandi successi come Perfetti Sconosciuti o Immaturi, The Place, A casa tutti bene, La Pazza Gioia o di interessanti scommesse come Hotel Gagarin sembra proprio scritta da quelli alla Frank Capra: una vita da cinema e di cinema. «Anche a me non sembra vero, io – davvero – portavo i caffè sul set, davvero. Era uno spot, anche se dei fratelli Taviani. Acchiappavo i gatti che servivano ad una scena di un film negli studios.



E a Cinecittà sono entrato costringendo mia madre a portare le mie foto da bambino una notte e lasciandole al vigilante. Mi presero per uno spot di cracker, la protagonista era Moana Pozzi. Ma io mica lo sapevo chi era. Poi pargolo di Mario Brega, su un altro set: Mario poteva esse’ fero o esse’ piuma. Con me fu piuma, come dice nel film di Verdone: io i personaggi di Carlo li so imitare tutti, facendo il documentario su Verdone mi sono regalato un po’ di mito. Anche se una parte fondamentale ce l’ha Enzo De Caro, in questa storia».

