Loredana De Nardis: «Ma quale tradimento, io e Boldi ci siamo lasciati da 3 anni»

Nessun tradimento. Loredana De Nardis, l'ex compagna di Massimo Boldi non ci sta e con una lettera inviata al sito Dagospia rettifica tutte le voci su una sua presunta relazione con un amico dell'attore.



«Io ho conosciuto Massimo circa 14 anni fa, dopo alcuni mesi ci siamo fidanzati - scrive - il nostro legame sentimentale è durato fino a gennaio 2015, senza mai convivere. Da quel momento siamo rimasti amici mantenendo una collaborazione cinematografica. Tuttavia lui nelle occasioni pubbliche e nei confronti dei media ha continuato a definirmi la sua compagna. La sera di mercoledì 18 aprile ultimo scorso ho chiesto a Massimo, per prevenire ulteriori possibili equivoci, di interrompere ogni relazione tra di noi».



Ed è strano che l'articolo sia stato condiviso proprio sul profilo Facebook ufficiale di Boldi.









Lo "scandalo" era scoppiato proprio quando sul Dagospia erano uscite le foto della De Nardis con un amico di Boldi. L'attore dichiarò che mai avrebbe immaginato di vedere la sua compagna (da 14 anni) Loredana abbracciata a un suo amico di Grosseto. Ma in questa telenovela ora è intervenuta proprio la diretta interessata.

