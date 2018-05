Mattarella, Verdone furioso: un profilo fake ne parla a mio nome e ricevo valanghe di insulti

Nella marea di tweet sul Capo dello Stato Sergio Mattarella spuntano anche quelli di un falso Carlo Verdone. A denunciarlo è lo stesso attore con un lungo post su Facebook. «Su alcuni social, e segnatamente su Twitter, c'è un anonimo che si spaccia per me e, da un 'fan club Carlo Verdone' che non è mai esistito, esterna, come se fossi io stesso, giudizi che non ho mai espresso e opinioni che non ho mai reso sulle vicende di ieri del Presidente Mattarella. Tale comportamento, che viola una lunga serie di norme civili e penali, è umanamente esecrabile, tanto più perché posto in essere da dietro il vigliacco nascondiglio di una tastiera».



«Oltretutto - aggiunge l'attore e regista - le opinioni che il finto Carlo Verdone ha espresso hanno determinato reazioni degli altri partecipanti a quel social, che mi hanno pesantemente insultato ed oltraggiato. Questo personaggio, e quelli come lui, non dovrebbero avere diritto a scrivere in rete. Naturalmente la questione è al vaglio del mio avvocato che prenderà tutte le misure del caso con estrema rapidità», conclude Verdone.



Ma io dico mo lo chiamo pure io #Fazio. Tutto questo è vergognoso soprattutto le offese rivolte al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella. Io non ho parole. — Carlo Verdone Fan Club (@VerdoneFanClub) 27 maggio 2018

