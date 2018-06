Il Pinocchio di Garrone: «Un vero burattino dark»

di Gloria Satta

«Il mio suggerimento ai giovani registi? Trovate il vostro sguardo, fate un cinema originale in grado di sfuggire ad ogni omologazione. Saranno in tanti a ispirarvi ma non cercate di assomigliare a qualcuno, inventatevi un linguaggio». Matteo Garrone sale in cattedra per una lezione di cinema fuori del comune. Mentre Dogman, premiato a Cannes per la sorprendente interpretazione di Marcello Fonte, continua a macinare ottimi incassi, il regista romano, classe 1968, stasera sarà l'ospite d'onore del Piccolo Cinema...

