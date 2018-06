Morto Michael Dickins Ford, scenografo premio Oscar per Indiana Jones e Titanic

Lo scenografo cinematografico britannico Michael Dickins Ford, due volte vincitore del premio Oscar, è morto giovedì scorso all’età di 90 anni. Collaboratore sul set di Steven Spielberg, Ford ottenne il suo primo Oscar per la miglior scenografia per il film “I predatori dell’arca perduta” (1981), capitolo iniziale della saga di “Indiana Jones”. Il secondo Oscar per la miglior scenografia lo ottenne per “Titanic” (1997), il kolossal di James Cameron.



Ford è stato candidato all’Oscar per la miglior scenografia di due episodi di “Star Wars” ideati da George Lucas: “L’impero colpisce ancora” (1980), diretto da Irvin Kershner, e “Il ritorno dello Jedi” (1983), diretto da Richard Marquand. Come arredatore artistico, Ford ha collaborato per numerosi film, compresi quelli della serie di James Bond, l’ultimo dei quali è stato “Golden Eye” del 1995.

