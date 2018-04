Mini Me, l'attore di Austin Powers, grave in ospedale: «Ha tentato il suicidio»

Sono ore drammatiche per le sorti dell'attore Verne Troyer, noto in tutto il mondo per il ruolo del controspione Mini-Me negli ultimi due capitoli della saga di Austin Powers. Il 41enne si troverebbe ricoverato in ospedale dopo aver tentato il suicidio nella tarda serata di lunedì scorso.







A riportarlo è il sito Tmz. Ad allertare i soccorsi sarebbe stato un amico dell'attore.





© RIPRODUZIONE RISERVATA