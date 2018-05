Morta Margot Kidder, la Lois Lane del film di Superman

È morta Margot Kidder, la Lois Lane di Superman nel film del 1978 con Christopher Reeve nei panni del supereroe. L'attrice aveva 69 anni: le cause della morte non sono ancora state rese note.



La Kidder, il cui ruolo più importante fu proprio quello della giornalista fidanzata di Superman, recitò anche in due episodi della serie TV Smallville, sempre legata all'universo del supereroe, in cui interpretò il personaggio di Bridgette Crosby.



La Kidder era affetta da un disordine bipolare, diagnosticato nel 1996: fu ritrovata nuda, rannicchiata in una boscaglia, dalla polizia di Los Angeles, in uno stato di ansia e con diversi denti mancanti e fu poi ricoverata in una clinica psichiatrica.

