Morto il Mini Me di Austin Powers, Verne Troyer aveva 49 anni

Addio a Verne Troyer, il Mini Me di Austin Powers. L'attore affetto da nanismo è morto all'età di 49 anni in un ospedale di Los Angeles: nella serie Austin Powers interpretava il clone perfetto desiderato dal Dottor Male, ma in formato «tascabile». La notizia della morte è data nel suo profilo Facebook ufficiale.



Verne Troyer aveva indossato anche i panni di Griphook nel primo film su Harry Potter. Soffriva di depressione e qualche giorno fa era stato ricoverato per un non meglio specificato abuso di alcol. Dal 2009 non lo si vedeva sul grande schermo.





