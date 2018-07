Morto Robert Wolders, l'ultimo grande amore di Audry Hepburn

Robert Wolders, l'ultimo amore di Audry Hepburn, è morto all'età di 81 anni. L'attore olandese conquistò il cuore dell'attrice nata a Bruxelles nel 1980 e i due non si sono più lasciati fino alla morte di lei nel 1993. Wolders si è spento «circondato dall'affettto dei suoi cari», ha detto all'Hollywood Reporter Ellen Fontana, a capo della Audrey Hepburn Children’s Fund. Wolders e Hepburn, nonostante il grande amore, non si sposarono mai. In una intervista a People l'attore, parlando del loro grande amore, disse che il motivo era molto semplice: non ne avevano mai sentito il bisogno.

