Di Guadagnino, Martone e Minervini i tre film italiani in concorso alla Mostra del cinema di Venezia

“Suspiria” di Luca Guadagnino, “Capri - Revolution” di Mario Martone e “What you gonna do when the world’s on fire” di Roberto Minervini sono i tre film italiani in concorso alla 75esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, in programma dal 29 agosto all’8 settembre. L’annuncio è stato fatto oggi a Roma durante la conferenza stampa tenuta da Alberto Barbera e Paolo Baratta. Il film di Alessio Cremonini “Sulla mia pelle”, dedicato alle ultime ore di Stefano Cucchi, con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e Max Tortora aprirà la sezione Orizzonti. Il regista Paolo Genovese sarà tra i componenti della Giuria internazionale del Concorso della Mostra, presieduta da Guillermo del Toro.



La Rai conferma il ruolo di main media partner e host broadcaster della Mostra e anche quest’anno il canale tematico Rai Movie sarà la tv ufficiale della manifestazione, a partire dalla cerimonia di apertura mercoledì 29 agosto trasmessa in diretta web sul proprio sito www.raimovie.it e in differita in seconda serata sul canale 24 del digitale terrestre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA