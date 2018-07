Alla Mostra del cinema di Venezia i primi due episodi della serie L'Amica Geniale, dal bestseller di Elena Ferrante

I primi due episodi dell'Amica Geniale, la serie Hbo-Rai diretta da Saverio Costanzo e tratta dal primo volume della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante, andranno alla Mostra del cinema di Venezia (29 agosto-8 settembre), proposti fuori concorso nelle proiezioni speciali. «Sarà un'operazione analoga a quella fatta con The Young Pope di Paolo Sorrentino» nel 2016, ha spiegato a Roma il direttore della Mostra Alberto Barbera.



Quando l'amica più importante della sua vita sembra essere scomparsa senza lasciar traccia, Elena Greco, una donna anziana che vive in una casa piena di libri, accende il computer e inizia a scrivere la storia sua e di Lila, la storia di un'amicizia nata sui banchi di scuola negli anni 50. Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un racconto che copre oltre sessant'anni di vita e che tenta di svelare il mistero di Lila, l'amica geniale di Elena, la sua migliore amica, la sua peggiore nemica. A interpretare Elena e Lila bambine, Elisa Del Genio e Ludovica Nasti. Mentre Elena e Lila adolescenti saranno, rispettivamente, Margherita Mazzucco e Gaia Girace.



L'Amica Geniale - tratta dal primo romanzo della quadrilogia di Elena Ferrante pubblicata in Italia da e/o - è una serie Hbo-Rai Fiction e Timvision, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango in co-produzione con Umedia con il supporto di Creative Europe-Media Programme of the European Union. Tutti gli episodi sono diretti da Saverio Costanzo. Il soggetto e le sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo.





