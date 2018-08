Rock'n'roll, swing e party hawaiani: da oggi al 12 agosto il Summer Jamboree a Senigallia

Camicia hawaiana, brillantina e rock'n roll a 360 gradi, dagli anni Venti all'exotica, dal bluegrass al rockabilly, con artisti da tutto il mondo tra cui Dean Torrence di Jan & Dean, David Marks dei Beach Boys, il mitico Brian Hyland, il “rockabilly rebel” Graham Fenton. Da oggi al 12 agosto torna il Summer Jamboree di Senigallia, il Festival di musica e cultura dell'America anni '40 e '50, giunto alla 19/a edizione che richiama appassionati da tutto il mondo per vivere il sogno americano in stile vintage.



In programma 42 concerti, di cui 39 a ingresso gratuito distribuiti su tre grandi grandi palchi nel centro storico di Senigallia (Foro Annonario, Rocca Roveresca, Piazza Garibaldi). Tra i big l'inglese Graham Fenton, che negli Ottanta con i Matchbox ha contribuito a dare continuità al R'n'R mentre imperversavano new wave, dark e elettro-pop, in scena il 6 agosto. Il giorno dopo tocca a Brian Hyland, l'artista che ha segnato il passaggio dalla fine degli anni Cinquanta ai successivi, con hit come “Let Me Belong To You” e “Sealed With A Kiss”. L'8 agosto la kermesse si sposta in spiaggia con il Big Hawaiian Party con una grande esclusiva europea: David Marks (Beach Boys) e Dean Torrence (Jan&Dean) eccezionalmente insieme, accompagnati dalla Surf City Allstars.



Tra appuntamenti vecchi e nuovi, il Walk In Tattoo (venerdì 3), il Burlesque Show che ripropone strip tease d'epoca, il dopofestival alla Rotonda a Mare per scatenarsi in balli swing e rock'n'roll fino a tarda notte, il Dance Camp, corsi di danza con alcuni dei migliori ballerini della scena swing internazionale, dj set anche questi rigorosamente in stile anni '40 e '50. E ancora il Rock'n'Roll Show con la Abbey Town 22 Pieces Big Band, il park di auto americane pre '69, street food a tema nel Rockin' Village con oltre ottanta espositori del Vintage Market. In calendario anche un appuntamento gospel il 5 agosto con i Golden Voices of Gospel guidati dal direttore musicale reverendo Dwight Robson.

© RIPRODUZIONE RISERVATA