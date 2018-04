di Gloria Satta

Il thriller d'azione "Nella tana dei lupi" interpretato da Gerard Butler domina, con 934.971 euro, il box office del primo week end di aprile. Lo segue, con 3.588.006, "Ready Player One" di Spielberg. Al terzo posto si piazza "A Quiet Place" (398.796), al quarto la commedia di e con Albanese "Contromano" arrivata a 1.401.986. Quinta posizione della top ten per "I segreti di Wind River" (364.020), sesta per il bellissimo "Tonya" (1.233.818).

La classifica prosegue con "Il sole a mezzanotte" (2.911.564), il teen-movie "Succede" (277.716), la commedia di Aronadio "Io c'è" (1.057.382), il cartoon "Peter Rabbit" (2.057.591)

