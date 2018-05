Sorrentino gioca con Frank Matano sull'uscita dei loro film il 10 maggio: il siparietto da ridere

«Ho capito che moriremo tutti ma comunque ci terrei molto che andaste a vedere il mio film», inizia così il divertente siparietto tra Frank Matano e Paolo Sorrentino.



Nello stesso giorno, il 10 maggio, usciranno 'Loro 2' del regista napoletano e 'Tonno spiaggiato' con protagonista Matano. Matano chiede qualche consiglio al maestro Sorrentino in vista dell'uscita del suo film, ma il regista comincia a parlare di morte, per chiudere poi con un invito: «Il 10 maggio vai a vedere Loro, parla di vita».

Risate e centinaia di like.







