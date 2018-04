di Gloria Satta

Apertura super-glam a Cannes. Saranno Penelope Cruz e Javier Bardèm e a inaugurare il 71mo Festival martedi 8 maggio. I due attori premio Oscar, coppia anche nella vita e genitori di due figli, sono i protagonisti del film Everybody Knows (Todos Lo Saben) diretto dal regista iraniano Asgar Farhadi (Oscar per Il cliente, Orso d'oro a Berlino per Una separazione), parlato in spagnolo e tutto girato nella Penisola Iberica. Bisogna risalire al 2004, l'anno di La mala educaciòn di Pedro Almodòvar, per trovare un film spagno in apertura del Festival.

Everybody Knows, interpretato anche dal grande attore argentino Ricardo Darin, ha per protagonista Laura, una donna che vive a Buenos Aires e decide di tronare con i figli nel suo paese originario, in Spagna, in occasione di una festa di famiglia. Ma un evento inatteso sconvolgerà la sua vita rivelando l'esistenza di intrighi, segreti, tradizioni, e la necessità di fare scelte morali ineluttabili.

