"Piazza Vittorio", la Roma piena di cuore di Abel Ferrara

diventa romana, coglie lo spirito di una capitale che ne ha viste troppe e, alla fine, non si scompone mai. La "Piazza Vittorio" di Abel Ferrara, già Fuori Concorso alla 74a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e che sarà presentata dal regista de "Il cattivo tenente" all'Apollo 11 di Roma il 31 maggio, è una piazza del mondo, un luogo dove le etnie si mescolano tra loro senza darsi troppo fastidio. Come dice appunto uno dei tanti intervistati, un macellaio egiziano, che ormai si sente romano e ne è anche molto orgoglioso.

Incipit straordinario con un'anziana signora romana che esprime la sua rivolta agli immigrati dicendo la sua:«Ve ne dovete andà! Avete rovinato l'Italia».



E poi le tante voci degli immigrati: africani, cinesi, sud americani e slavi. C'è chi si lamenta, chi dice che comunque vuole restare qua e da quasi tutti un inno alla cucina italiana. Un enorme mappamondo che esce a forza da uno dei tanti portoni affacciati sulla piazza, immagini di repertorio dell'Istituto Luce sulla realtà del mercato quando era all'aperto e poi tante testimonianze. Quella di Matteo Garrone che vive lì da poco meno di venti anni perché «è un modo di vivere all'estero», quella di Willem Dafoe che ha sposato il quartiere dopo aver raggiunto la moglie Giada Colagrande.



Certo c'è anche chi l'emigrazione la vede come «una grande sostituzione», sono quelli di Casa Pound che proprio vicino alla piazza hanno la loro sede, un'isola di italianità ostentata con all'intorno la Babele di un mondo senza confini. E poi nel bel documentario di Ferrara tanta musica, da quella africana a quella andina fino a Gabriella Ferri. Come non ha senso «parlare in generale di "americani", così esistono mille aspetti degli italiani e di Roma. Io racconto la città che vivo io, nel quartiere Esquilino, che è al tempo stesso multiculturale e piena di contraddizioni» dice Ferrara.



"Piazza Vittorio", prodotto dalla Enjoy Movies di Andrea De Liberato uscirà nelle sale italiane in autunno distribuito da Mariposa Cinematografica. Sempre con Mariposa in sala la prossima opera del regista americano: «Alive in France», cronaca del suo tour francese.

