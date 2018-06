Record della pistola laser di Han Solo: venduta a 470 mila euro, battuta la spada di Luke Skywalker

Un colpo ad effetto. D'altra parte a spararla è stata la "pistola laser" usata da Harrison Ford nel film «Il ritorno dello Jedi», dove impersonava Han Solo. L'arma è stata battuta all'asta a New York per oltre 470.000 euro. Lo riferisce la Bbc. La "pistola" di legno era in possesso del direttore artistico del film, James Schoppe, a suo tempo candidato all'Oscar per la pellicola. L'arma di Han Solo strappa il record alla "spada laser" utilizzata da Mark Hamill (Luke Skywalker) nei primi due film della saga, che venne venduta per oltre 386.000 euro

