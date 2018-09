Oscar, sono 21 i film italiani che aspirano alla candidatura: c'è anche Sulla mia pelle

Sono 21 i film iscritti alle selezioni del candidato italiano per il premio Oscar come miglior film straniero. Il prossimo 25 settembre ne verrà scelto soltanto uno, che potrebbe arrivare a concorrere per la statuetta d'oro a Los Angeles. I nomi dei registi in ballo sono di primissimo livello: si va da Ferzan Ozpetek a Gabriele Muccino, da Matteo Garrone a Paolo Genovese. Fra i 21 candidati c'è anche "Sulla mia pelle" di Alessio Cremonini, il film sul caso Cucchi distribuito da Netflix e nelle sale cinematografiche lo scorso 12 settembre.



Di seguito, la lista completa dei film candidati: "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino; "Caina" di Stefano Amatucci; "Come un gatto in tangenziale" di Riccardo Milani; "Dogman" di Matteo Garrone; "Dove non ho mai abitato" di Paolo Franchi; "L'esodo" di Ciro Formisano; "L'età imperfetta" di Ulisse Lendaro; "Il figlio sospeso" di Egidio Termine; "Lazzaro felice" di Alice Rohrwacher; "Manuel" di Dario Albertini; "Napoli Velata" di Ferzan Ozpetek; "Nome di donna" di Marco Tullio Giordana; "Quanto basta" di Francesco Falaschi; "La ragazza nella nebbia" di Donato Carrisi; "Riccardo va all'inferno" di Roberta Torre; "Sembra mio figlio" di Costanza Quatriglio; "Una storia senza nome" di Roberto Andò; "Sulla mia pelle" di Alessio Cremonini; "La terra dell'abbastanza" di Damiano e Fabio D'Innocenzo; "The place" di Paolo Genovese; "Tito e gli alieni" di Paola Randi. La commissione istituita presso l'ANICA su richiesta dell'Academy Awards dovrà designare il candidato italiano e si riunirà il prossimo 25 settembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA