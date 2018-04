Quentin Tarantino: «Il mio prossimo film sarà simile a Pulp Fiction»

Ancora non ha girato una singola scena eppure per Quentin Tarantino il suo prossimo film sarà

già da Oscar, compreso gli attori. Intervenuto al CinemaCon a Las Vegas, parlando della nuova pellicola "Once Upon a Time in Hollywood", il regista ha infatti promesso che si tratterà della cosa più vicina a "Pulp Fiction" (1994) e che i protagonisti Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, saranno la coppia più dinamica

dai tempi di Paul Newman Robert Redford.



Il film, che dovrebbe essere nelle sale cinematografiche nell'agosto del 2019, è ambientato negli anni '60 quando gli omicidi ad opera di Charles Manson scossero Hollywood.



Tarantino ha lavorato con DiCaprio nel 2012 per "Django Unchained" e con Brad Pitt nel 2009 per "Inglourious Bastards".

