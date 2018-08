Robert Redford si ritira dalle scene: «Ancora un film, e poi basta»

Robert Redford dice addio alle scene. L'attore, 81 anni, ha detto che andrà in pensione dopo il suo ultimo film "The Old Man and The Gun". Lo ha detto il divo di "A piedi nudi nel parco" in una intervista a Entertainment Weekly. «Mai dire mai - ha detto Redford - ma sono arrivato alla conclusione che questo sarebbe stata la mia ultima volta in quanto a recitazione, dopo mi ritirerò, anche perché faccio l'attore da quando avevo 21 anni. Ho pensato: bene, ho fatto abbastanza. E perché non andarsene con qualcosa di molto ottimista e ositivo?»



Redford ha notato che è la stessa storia di "Old Man" a spingerlo a questa conclusione. Nel film di David Lowery, Redford interpreta il ruolo di Forrest Tucker, un criminale innamorato del suo stesso lavoro di rapinatore di banche che evade di prigione. “Per me, è stato un personaggio meraviglioso da interpretare in questo punto della mia vita», ha detto l'attore. Nel film, la vita di Tucker viene seguita nell'arco di sessant'anni. Un lasso di tempo che quasi coincide con la carriera di Redford.

