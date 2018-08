Rossini opera festival da record per spettatori e incasso: applausi per il cast stellare

di Luca Della Libera

Un Rof un record: il Rossini Opera Festival che si è concluso la scorsa settimana a Pesaro con un’applauditissima “Petite messe solennelle”, ha registrato oltre diciottomila spettatori ed un incasso di 1.392.000 euro, i dati più alti della storia del Festival. La percentuale di stranieri si è attestata al sessantasette per cento, con ben quarantacinque nazioni presenti.



Rossini è un patrimonio mondiale non solo per il pubblico ma anche per i cantanti L’edizione che ha celebrato i centocinquant’anni della morte del compositore ha segnato una svolta. A cantare sono stati molti artisti che vengono da tutto il mondo. Un esempio: nel cast di “Ricciardo e Zoraide”, il titolo inaugurale, il cantante italiano era uno solo, Nicola Ulivieri, in compagnia della star planetaria, il tenore peruviano Juan Diego Flórez. Gli altri venivano dalla Russia (Sergey Romanovsky e Victoria Yarovaya e Ruzil Gatin), Sudafrica (Pretty Yende), Spagna (Xabier Anduaga), Georgia (Sofia Mchedlishvili) e Romania (Martiniana Antonie). Il verbo rossiniano è partito da Pesaro quarant’anni fa all’inizio del Rof, si è diffuso in tutto il mondo e sta ritornando qui. Il merito è anche della Fondazione Rossini e dell’Accademia Rossiniana, serbatoio di giovani cantanti fondata da Alberto Zedda ed ora diretta da Ernesto Palacio.



Gli spettacoli. Quest’edizione non ha presentato regie “rischiose”. Per “Ricciardo e Zoraide” diretto da Giacomo Sagripanti, il regista Marshall Pynkoski, al debutto al Rof, ha pensato a uno spettacolo molto tradizionale ma anche noioso, con quinte dipinte ed eccessiva presenza di momenti danzati. “Adina”, coprodotta con il Wexford Festival Opera e diretta da Diego Matheuz, ideata da Rosetta Cucchi, ha un’impostazione molto più fantasiosa e pop. La scena è interamente occupata da una gigantesca torta nuziale ed è sempre affollata da personaggi variopinti: guardie del corpo con mitra di plastica, pasticcieri, musicisti. Soluzione divertente all’inizio, ma che poi distrae dall’ascolto della musica.



“Il barbiere di Siviglia” ottimamente diretto da Yves Abel e con la regia di Pier Luigi Pizzi è lo spettacolo più “classico” e riuscito del Festival. Il regista rimane fedele all’eleganza della sua estetica: la scena dominata dal bianco e dalla luce lascia libero sfogo alle straordinarie qualità vocali e attoriali del cast. L’irresistibile Pietro Spagnoli nei panni di Don Bartolo sfodera una “erre” che sembra quella di Formigoni imitato da Crozza; Michele Pertusi (Don Basilio) restituisce in pieno la perfidia del suo personaggio e Davide Luciano è un Figaro magnifico. Ottimi anche Maxim Mironov (il Conte) e Aya Wakizono (Rosina). Anche quest’anno è proseguito il successo de “Il viaggio a Reims” con i giovani talenti dell’Accademia Rossiniana. Nel 2019 ci saranno due nuove produzioni: “Semiramide” con la regia di Graham Vick e la direzione di Michele Mariotti, e “L’equivoco stravagante” con la regia di Moshe Leiser e Patrice Caurier, sul podio Carlo Rizzi.









