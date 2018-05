Shannen Doherty e il post choc: «Devo ancora operarmi, la mia battaglia non è finita»

Shannen Doherty continua la sua battaglia contro il cancro che negli ultimi giorni sembrava finita tanto che l'ex Brenda di "Beverly Hills 90210" era tornata sul set per nuovi progetti professionali. Invece, come annuncia la stessa attrice 47enne sui social, dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. Su Instagram è stata postata una foto con il suo medico e un lungo e commovente post che spiega la situazione.



"Il mio medico mi ha prelevato un po' di sangue per il mio prossimo intervento chirurgico - scrive - Mars P è stato paziente anche quando mi sono mostrata ansiosa per le dimensioni dell'ago. E' stato paziente, gentile e molto bravo. Dire che sono commossa dalla generosità delle persone è un eufemismo. Prometto che quando potrò farlo inizierò a donare. Grazie alle persone altruiste che donano. Grazie a tutti per i sorrisi e il duro lavoro".

