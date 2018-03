Silvio e la “dacadancing” di corte: le prime scene del film “Loro” di Sorrentino

di Mario Ajello

Le schiene nude, le feste, le luci e le ombre molto sorrentiniane, un'atmosfera da Grande Bellezza 2. Ecco il trailer, anzi il teaser, di «Loro»: il film di Paolo Sorrentino che è passato da The Young Pope al vecchio Silvio. Sono uscite ieri, otto giorni dopo il voto, le prime immagini di questa nuova pellicola. E tutti a cliccarle. Sorrentino è maestro delle frasi proverbiali - quante ne ha messe in bocca al pontefice Lenny Belardo e al dandy Jep Gambardella? - e in questo scambio di battute c'è tutta...

