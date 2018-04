Indiana Jones, Spielberg immagina il nuovo capitolo: «Stavolta potrebbe essere donna»

di Rachele Grandinetti

Indiana Jones in gonnella è l’immagine che si sta facendo spazio tra i pensieri di Steven Spielberg. Il regista impegnato nella promozione di “Ready Player One” ha dichiarato, durante un’intervista rilasciata a The Sun, che il nuovo capitolo potrebbe portare una ventata di novità. E di rosa. «Nel caso - ha detto - dovremmo cambiare il nome da Jones a Joan, e non ci sarebbe nulla di male». Poi Spielberg si è abbandonato al ricordo di certe figure femminili che hanno giocato un ruolo fondamentale nella sua vita: «Mia madre era una donna forte, sapeva farsi sentire, aveva le sue convinzioni. Per me è stata una gran fortuna essere stato influenzato dalle donne, molte delle quali ho amato alla follia, per esempio mia moglie e mia madre».



Poi ha colto l’attimo per parlare di parità di genere anche quando si tratta di set cinematografici: «Le donne che lavorano con me guadagnano esattamente come gli uomini: per quanto riguarda “The Post”, Tom Hanks e Meryl Streep hanno ricevuto lo stesso assegno, identico anche nei dettagli», ha spiegato. Le riprese del numero cinque della saga che vedrà ancora protagonista Harrison Ford inizieranno il prossimo anno: «Harrison non girerà altri capitoli - ha svelato infine Spielberg -, di questo sono sicuro. Ma non significa certo che io farò lo stesso. Anzi, credo proprio di continuare».

