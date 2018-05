di Gloria Satta

In testa al box office, con 1.866.600 euro, si piazza "Solo: A Star Wars Story" primo anche negli Usa (sebbene con un incasso inferiore alle aspettative: 83,3 milioni di dollari, meno di quello che ci si aspettava nel primo week end). Ma tengono bene gli italiani: "Dogman", al terzo posto, incassa in tutto 1.469.037 e "Loro 2", al quarto, 2.356.540. Con "Loro 1", uscito dalla top ten, il film in due capitoli di Paolo Sorrentino totalizza oltre 4 milioni e 300mila euro. In seconda posizione nella classifica c'è "Deadpool 2" (5.625.322), in quinta un altro kolossal di supereroi, "Avengers: Infinity War" arrivato a 18.439.237.

Sesta posizione per la commedia italiana, new entry del week end, "Hotel Gagarin" (126.156), settima per "Show Dogs: entriamo in scena" (1.206.000). Seguono la commedia grottesca "Nobili bugie" con Claudia Cardinale e Raffele Pisu (99.376), "Parigi a piedi nudi" (168.537) e "Arrivano i prof" (1.981.769).

